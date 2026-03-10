Поединок Полесья – Динамо, в котором хозяева уступили со счетом 1:2, стал самым горячим в 19-м туре Украинской Премьер-лиги. Экс-наставник киевлян Йожеф Сабо рассказал 24 Каналу о впечатлениях от матча и отреагировал на претензии руководства житомирского клуба относительно судейства.

Смотрите также Отмененный гол, "паненка" и дубль Пономаренко: Полесье и Динамо выдали огненный матч тура

Что сказал Сабо об игре Динамо?

Бывший наставник киевлян отметил игру Динамо и тактическую работу тренерского штаба на этот матч.

По его словам, команда правильно выполнила установку на игру.

Я не ожидал от Динамо такой игры – молодцы. Костюку удалось подобрать хорошую тактику на этот матч. Ребята сыграли дисциплинированно. А то, что пишут, мол, арбитр ошибся... Ну там же был VAR, они смотрели видеоповторы. Я не увидел никакого криминала в действиях судьи,

– сказал Сабо.

Скандальные эпизоды и реакция Полесья

После финального свистка представители Полесья выразили недовольство судейством. Больше всего обсуждений вызвали два эпизода: отмененный гол хозяев после просмотра VAR и отсутствие красной карточки для защитника Динамо Биловара, который грубо сыграл против Эмерллаха.

Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич выступил с заявлением, что ключевые решения повлияли на результат матча.

Впрочем Сабо считает, что подобная реакция часто возникает после поражений.

Может со стороны руководства Полесья это выглядит как-то по другому. Они проиграли. Так бывает, когда ты проигрываешь – начинаешь искать виновного,

– добавил специалист.

