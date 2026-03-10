Поединок Полесья – Динамо, в котором хозяева уступили со счетом 1:2, стал самым горячим в 19-м туре Украинской Премьер-лиги. Экс-наставник киевлян Йожеф Сабо рассказал 24 Каналу о впечатлениях от матча и отреагировал на претензии руководства житомирского клуба относительно судейства.
Смотрите также Отмененный гол, "паненка" и дубль Пономаренко: Полесье и Динамо выдали огненный матч тура
Что сказал Сабо об игре Динамо?
Бывший наставник киевлян отметил игру Динамо и тактическую работу тренерского штаба на этот матч.
По его словам, команда правильно выполнила установку на игру.
Я не ожидал от Динамо такой игры – молодцы. Костюку удалось подобрать хорошую тактику на этот матч. Ребята сыграли дисциплинированно. А то, что пишут, мол, арбитр ошибся... Ну там же был VAR, они смотрели видеоповторы. Я не увидел никакого криминала в действиях судьи,
– сказал Сабо.
Скандальные эпизоды и реакция Полесья
После финального свистка представители Полесья выразили недовольство судейством. Больше всего обсуждений вызвали два эпизода: отмененный гол хозяев после просмотра VAR и отсутствие красной карточки для защитника Динамо Биловара, который грубо сыграл против Эмерллаха.
Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич выступил с заявлением, что ключевые решения повлияли на результат матча.
Впрочем Сабо считает, что подобная реакция часто возникает после поражений.
Может со стороны руководства Полесья это выглядит как-то по другому. Они проиграли. Так бывает, когда ты проигрываешь – начинаешь искать виновного,
– добавил специалист.
Чем запомнился матч Полесья – Динамо?
- Главный арбитр встречи Николай Балакин отменил гол Полесья на 21-й минуте матча после просмотра VAR.
- Впоследствии житомиряне повели в счете после реализованного пенальти, который Алексей Гуцуляк исполнил "паненкой".
- Победу Динамо принесли два точных удара Матвея Пономаренко.