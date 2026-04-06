Скандал в матче Динамо – Карпаты: легенда клуба разнес судей и вынес приговор УПЛ

Легендарный экс-тренер Йожеф Сабо жестко раскритиковал арбитраж в матче Динамо –Карпаты. Он считает, что киевлян лишили чистого гола.

Резонансный поединок 22-го тура УПЛ, в котором львовяне минимально победили, вызвал волну обсуждений из-за отмененного мяча Пономаренко. В комментарии 24 Канала Сабо не сдерживался в формулировках и прямо обвинил судей в ошибке.

Смотрите также "Он пижон": легенда Динамо сравнил Пономаренко с Довбыком

Что сказал Йожеф Сабо?

По словам специалиста, ключевым эпизодом матча стало решение не засчитать гол Пономаренко, которое он назвал откровенно ошибочным.

Нельзя мне смотреть такую игру Динамо. Не знаю, как они проиграли. Относительно эпизода с отмененным голом Пономаренко – где судьи придумали там фол... То, что не засчитали мяч – это ошибка судей,

– заявил Йожеф Сабо.

Отдельно он обратил внимание на пассивность всей арбитражной бригады, которые не дали никаких объяснений в спорном моменте.

Проблемы Динамо и приговор чемпионской гонке

Сабо также оценил игру киевлян, отметив, что команда полностью контролировала ход встречи, но не смогла реализовать свое преимущество.

Динамо атаковало всю игру, сидело на воротах Карпат – они наиграли на гол. Хоть там и не было стопроцентных моментов. Карпаты били куда попало – то на трибуну, то еще куда-то,

– отметил экс-наставник Динамо.

В то же время легенда резко высказался об общем уровне чемпионата, назвав большинство команд слабыми.

Очень слабые команды в УПЛ сейчас. И даже ЛНЗ, который на первом месте пока что находится. Чемпионом будет Шахтер,

– добавил Сабо.

Ключевые эпизоды матча Динамо – Карпаты