Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо поделился откровенными мыслями о нынешнем состоянии донецкого Шахтера. В комментарии 24 Канала специалист задел сразу несколько болезненных тем – от поведения бразильцев до работы тренера.
Что сказал Сабо о влиянии бразильцев на игру Шахтера?
Экс-наставник отметил, что главная сила "горняков" – это молодые бразильцы, однако именно это может стать проблемой. По его словам, футболисты больше думают о собственной выгоде, чем о командном результате.
У Шахтера хорошая команда, потому что там молодые бразильцы. Я знаю, что они собой представляют, потому что неоднократно бывал в Бразилии. Та "пацанва" – их раскупят летом. Думаю, что Шахтер снова будет искать игроков,
– отметил Йожеф Сабо.
Отдельно он раскритиковал матчи против Леха в Лиге конференций, заявив, что во второй игре игроки "вышли продавать себя", а не доводить дело до уверенной победы.
Это пижонство. Они выигрывали без проблем, а во втором матче с Лехом вышли продавать себя. Каждый молодой бразилец хочет продать себя. Тренер ничего не может сделать с этим. Я не говорю, что этот турок такой великий тренер, потому что очень много ошибок. Каждую игру он меняет состав, почти пол команды – это неправильно,
– добавил специалист.
Шансы Шахтера против АЗ
Будущего соперника "горняков", нидерландский АЗ Алкмар, Сабо назвал организованной командой.
Хорошая команда АЗ Алкмар, но там нет ярких звезд. Там как кто-то талантливый молодой появляется – его сразу продают в Англию или Францию. Я думаю, что Шахтер должен пройти их,
– подытожил легендарный специалист.
Что известно о матче Шахтер – АЗ?
- Поединок 1/4 Лиги конференций состоится в четверг, 9 апреля, в 22:00 по киевскому времени на городском стадионе Кракова в Польше. Через неделю команды сыграют ответный матч в Алкмаре.
- Команды встречались друг с другом в 1/8 финала Кубка УЕФА в марте 2005 года. Тогда нидерландцы дважды победили – 3:1 в Донецке и 2:1 в Алкмааре.