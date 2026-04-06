"Продают себя, а не играют": Сабо объяснил, что не так с Шахтером перед матчем против АЗ

Йожеф Сабо резко высказался о Шахтере и роли бразильцев в команде. Легенда Динамо также оценил шансы "горняков" в противостоянии с АЗ Алкмар.

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо поделился откровенными мыслями о нынешнем состоянии донецкого Шахтера. В комментарии 24 Канала специалист задел сразу несколько болезненных тем – от поведения бразильцев до работы тренера.

Что сказал Сабо о влиянии бразильцев на игру Шахтера?

Экс-наставник отметил, что главная сила "горняков" – это молодые бразильцы, однако именно это может стать проблемой. По его словам, футболисты больше думают о собственной выгоде, чем о командном результате.

У Шахтера хорошая команда, потому что там молодые бразильцы. Я знаю, что они собой представляют, потому что неоднократно бывал в Бразилии. Та "пацанва" – их раскупят летом. Думаю, что Шахтер снова будет искать игроков,

– отметил Йожеф Сабо.

Отдельно он раскритиковал матчи против Леха в Лиге конференций, заявив, что во второй игре игроки "вышли продавать себя", а не доводить дело до уверенной победы.

Это пижонство. Они выигрывали без проблем, а во втором матче с Лехом вышли продавать себя. Каждый молодой бразилец хочет продать себя. Тренер ничего не может сделать с этим. Я не говорю, что этот турок такой великий тренер, потому что очень много ошибок. Каждую игру он меняет состав, почти пол команды – это неправильно,

– добавил специалист.

Шансы Шахтера против АЗ

Будущего соперника "горняков", нидерландский АЗ Алкмар, Сабо назвал организованной командой.

Хорошая команда АЗ Алкмар, но там нет ярких звезд. Там как кто-то талантливый молодой появляется – его сразу продают в Англию или Францию. Я думаю, что Шахтер должен пройти их,

– подытожил легендарный специалист.

