Олимпийская чемпионка отказалась тренироваться со сборной Украины

Осталось около месяца до старта нового сезона в мировом биатлоне. Украинская команда рискует остаться без Юлии Джимы – опытная спортсменка пока не тренируется с напарницами.

По информации Biathlonnews, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в составе эстафетной четверки готовится к сезону отдельно по индивидуальной программе. Ее участие в этапах Кубка мира до нового года вообще не гарантировано.

Джима вне сборной

Пока команда отправилась на сборы в Финляндию, Юлия Джима тренируется по собственному графику в словенской Поклюке и австрийском Обертиллиахе.

Тренерский штаб сборной Украины, возглавляемый Оксаной Хвостенко, не рассчитывает на то, что Джима войдет в состав хотя бы на первые этапы Кубка мира. По худшему сценарию участие опытной спортсменки в международных соревнованиях вообще будет исключено вплоть до следующего года.

В то же время сама Юлия не заявляла о намерении прекратить выступления или о разрыве со сборной.

Состав сборной Украины

В Финляндии к новому сезону готовятся 11 спортсменок. Это Кристина Дмитренко, Елена Городная, Ксения Приходько, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Лилия Стеблина, Татьяна Тарасюк, Дарья Чалик, Ирина Шевченко, Валерия Шейгас и Виктория Хвостенко.

Решение об окончательной заявке на этапы Кубка мира и Кубка IBU тренерский штаб Оксаны Хвостенко примет после контрольных стартов. Пять биатлонисток отправятся на элитные соревнования, а остальные шесть будут представлять Украину в менее престижной серии гонок.