Олімпійська чемпіонка відмовилась тренуватися зі збірною України

За інформацією Biathlonnews, олімпійська чемпіонка Сочі-2014 у складі естафетної четвірки готується до сезону окремо за індивідуальною програмою. Її участь в етапах Кубка світу до нового року взагалі не гарантована.

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Джима поза збірною

Поки команда вирушила на збір до Фінляндії, Юлія Джима працює за власним графіком у словенській Поклюці та австрійському Обертілліаху.

Тренерський штаб збірної України, який очолила Оксана Хвостенко, не розраховує на те, що Джима увійде до складу щонайменше на перші етапи Кубка світу. За найгіршого сценарію участь досвідченої спортсменки у міжнародних змаганнях взагалі буде неможливою аж до наступного року.

Водночас сама Юлія не оголошувала про намір припинити виступи чи про розрив зі збірною.

Склад збірної України

У Фінляндії до нового сезону готуються 11 спортсменок. Це Христина Дмитренко, Олена Городна, Ксенія Приходько, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас та Вікторія Хвостенко.

Рішення щодо остаточної заявки на етапи Кубка світу та Кубка IBU тренерський штаб Оксани Хвостенко ухвалюватиме після контрольних стартів. П'ять біатлоністок поїдуть на елітні змагання, а інші шість представлятимуть Україну в менш престижній серії гонок.