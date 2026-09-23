Юлия Левченко показала, как проводит отпуск после насыщенного сезона в легкой атлетике

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко провела в целом удачный для себя соревновательный год, в ходе которого ей удалось прервать серию без побед в Алмазной лиге. Поэтому легкоатлетка заслужила яркий отдых.

28-летняя спортсменка из Бахмута предпочла не зарубежную экзотику, а путешествие по родной стране. В инстаграме Левченко поделилась моментами своего горного отпуска, пишет 24 Канал.

Левченко в горах

Привычку покорять новые и новые вершины Юлия не бросает даже на отдыхе – но теперь речь идет не о планке в секторе, а о настоящих украинских горах.

Прежде чем отправиться в Карпаты, Левченко побывала на фермерском хозяйстве в Тернопольской области. А затем продолжила свой маршрут восхождением на одну из горных полонин, где ее ждали невероятные пейзажи и огромные качели.

В комментариях поклонники Юлии желают ей восстановить силы после тяжелого сезона, восхищаются ее красотой и спрашивают, где можно увидеть эту невероятную природу, удивляясь, что все это – в Украине.

Как Юлия Левченко выступала в 2026 году

Легкоатлетка очень сильно начала сезон, одержав две победы на соревнованиях в Германии. Свой класс она подтвердила и на чемпионате мира в помещении в польском Торуне, где смогла финишировать второй, сразу после соотечественницы Ярославы Магучих.

На первом же для себя турнире летней серии Левченко завоевала золото – это был этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямене. Юлия прервала ожидания, длившиеся с 2020 года – именно тогда она в последний раз побеждала в самой престижной легкоатлетической серии.

Украинка смогла квалифицироваться на первый в истории Абсолютный чемпионат мира в Будапеште, где заняла шестое место в секторе. Лучший результат сезона для Юлии – 1 метр 99 сантиметров.