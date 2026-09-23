28-річна спортсменка з Бахмута надала перевагу не закордонній екзотиці, а подорожі рідною країною. В інстаграмі Левченко поділилася моментами своєї гірської відпустки, пише 24 Канал.

Левченко в горах

Звичку підкорювати нові й нові вершини Юлія не залишає навіть на відпочинку – але тепер йдеться не про планку у секторі, а про справжні українські гори.

Перш ніж вирушити в Карпати, Левченко завітала на фермерське господарство у Тернопільській області. А потім продовжила свій маршрут сходженням на одну з гірських полонин, де на неї чекали неймовірні краєвиди та величезна гойдалка.

У коментарях прихильники Юлії бажають їй відновитися після важкого сезону, захоплюються її красою та запитують, де можна побачити цю неймовірну природу, дивуючись, що це все – в Україні.

Як Юлія Левченко виступала у 2026 році

Легкоатлетка дуже сильно розпочала сезон, здобувши дві перемоги на змаганнях у Німеччині. Свій клас вона підтвердила і на чемпіонаті світу у приміщенні в польському Торуні, де змогла фінішувати другою, одразу після співвітчизниці Ярослави Магучіх.

На першому ж для себе турнірі літньої серії Левченко взяла золото – це був етап Діамантової ліги у китайському Сямені. Юлія перервала очікування з 2020 року – саме тоді вона востаннє вигравала у найпрестижнішій легкоатлетичній серії.

Українка змогла кваліфікуватися на перший в історії Абсолютний чемпіонат світу у Будапешті, де була у секторі шостою. Найкращий результат сезону для Юлії – 1 метр 99 сантиметрів.