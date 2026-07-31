Известная украинская прыгунья в высоту исключена из чемпионата Европы: что с Ярославой Магучих

10 августа в Бирмингеме начнутся чемпионат Европы по легкой атлетике. Украинская команда в дисциплине прыжков в высоту не сможет использовать свою максимальную квоту из-за кадровых потерь.

В Великобританию не поедут сразу две наши соотечественницы, одна из которых в этом сезоне уже завоевала серебро на чемпионате мира в помещении. Речь идет о Юлии Левченко, пишет 24 Канал.

Кто из украинок не будет участвовать в чемпионате Европы

Юлия Левченко и Екатерина Табашник не попали в стартовый протокол, в котором заявлены 30 спортсменок.

И это несмотря на то, что у Левченко не должно было быть проблем с квалификацией, ведь она могла как выполнить проходной норматив в 1,94, так и пройти по мировому рейтингу World Athletics. Вероятно, помехой нашей соотечественнице стала травма.

Кем представлена украинская команда

Таким образом, в число тридцати лучших в Европе вошли две украинки – действующая чемпионка континента Ярослава Магучих и обладательница бронзовой медали предыдущего чемпионата Европы Ирина Геращенко.

Для Магучих это возможность выиграть чемпионат Европы третий раз подряд – она триумфировала два года назад в Риме, а в 2022 году завоевала золото первенства в Мюнхене. А также один из ключевых этапов подготовки к первому в истории Абсолютному чемпионату мира, который состоится уже в сентябре.

Свой предыдущий старт на британской земле Ярослава провела не совсем удачно: с одной стороны, она обновила свой лучший результат летнего сезона, прыгнув на 2,01, но уступила австралийке Николе Олислагерс на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Основными соперницами украинок на этот раз станут Ангелина Топич из Сербии, Кристина Хонзель из Германии, хозяйка соревнований британка Морган Лейк и представительница Польши Мария Жодик.