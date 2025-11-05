В эксклюзивном комментарии 24 Канала Юлия Левченко поделилась эмоциями от такого неожиданного подарка от донецкого Шахтера. Легкоатлетка не скрывала своего приятного удивления от презента, ведь получить такой подарок от "горняков" было довольно символично.

Интересно Билодид откровенно рассказала, когда вернется к активным выступлениям в дзюдо

Хотела бы Левченко стать футболисткой?

Здесь речь идет о происхождении Левченко. Юлия родом из Бахмута.

"Это был неожиданный подарок. Я не знала, что именно мне пришлют. Поэтому я открывала его как, как на Новый год. А это еще и оказалась именная футболка. Мне было очень приятно. Тем более, что я родилась на Донбассе, поэтому это было довольно символично", – рассказала прыгунья в высоту.

В то же время Левченко рассказала, задумывалась ли когда-нибудь над тем, чтобы попробовать себя на футбольном поле, как это недавно сделала дзюдоистка Дарья Билодид.

Я на самом деле об этом не думала. Думаю, что в будущем, если будет какой-то интересный проект. Возможно, было бы интересно попробовать себя в роли игрока. Сейчас бы не решилась играть полноценную игру. Во-первых, нужно подтянуть свои скиллы в футболе. Ведь я последний раз играла в футбол еще в школе на уроке физкультуры. Во-вторых, футбол – травматический вид спорта, поэтому нужно быть еще более подготовленной,

– призналась Левченко.

Отметим, что сама Билодид в комментарии сайту 24 Канала поделилась впечатлениями от дебюта за профессиональную женскую футбольную команду Металлиста 1925.

Интересно, что Левченко входит в топ-10 самых популярных украинских спортсменов в инстаграме. За страницей Юлии следят 512 тысяч подписчиков.

Главное о Юлии Левченко