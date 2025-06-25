Сексуальная Юлия Левченко: подборка самых горячих фото легкоатлетки, которые украдут сердца мужчин

Юлия Левченко – одна из самых красивых легкоатлеток не только в Украине, но и на мировой арене. Прыгунья в высоту с такой красотой могла бы смело составить конкуренцию в мире моделинга.

В этом сезоне Юлия Левченко снова привлекла к себе внимание выступлениями в секторе прыжков в высоту. Украинская легкоатлетка 24 июня завоевала "серебро" Континентального тура в чешском Брно, сообщает 24 Канал.

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Взрывная Юлия Левченко

Уроженка Бахмута оказалась на подиуме среди двух австралийских соперниц – Николы Олислагерс и Элеанор Паттерсон. Левченко впервые за два года покорила высоту 1.98 метра. Кроме таких результатов внимание к Юлии было приковано всегда, а особенно мужской аудитории.

Спортсменка регулярно делится в своем инстаграме не только контентом с соревнований или тренировок, но и фотографиями из жизни вне спорта.

Обратите внимание! Юлия Левченко была признана "Мисс олимпийской сборной Украины" среди трех десятков украинских участниц, которые ездила на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Юлия находится в отличной физической форме, а ее фигуре могут позавидовать сотни других женщин. Поэтому неудивительно, почему Левченко нередко становится лицом рекламных интеграций.

Идеальная фигура Юлии Левченко / Фото из инстаграма легкоатлетки

Фотографии в платьях или купальнике становятся настоящей взрывчаткой для подписчиков Юлии. Также Левченко частенько делится фотографиями из различных фотосессий. На некоторых фото фанаты могут перепутать легкоатлетку с какой-то из топовых моделей планеты.

Сексуальные фотографии Юлии Левченко / Фото из инстаграма легкоатлетки

Видео со съемки Левченко

Отметим, что сердце украинской легкоатлетки уже давно занято. В июле 2025-го Юлия вышла замуж за легкоатлета, который специализируется в беге на средней дистанции, Юрия Кищенко.