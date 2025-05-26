Вслед за Свитолиной: Стародубцева стартовала с победы эффектным камбэком на Ролан Гаррос-2025

Четвертая ракетка Украины провела тяжелый матч против теннисистки из Германии. После проигрыша первого сета Стародубцевой удалось переломить ход игры.

Тамара Корпач (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) 1:2 (6:2, 1:6, 4:6)

В столице Франции Париже начался второй теннисный турнир категории Grand Slam в 2025 году. На Ролан Гаррос съехались лучшие теннисистки мира, среди которых аж шесть украинок, сообщает 24 Канал.

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Камбэк от украинки

Элина Свитолина и Даяна Ястремская уже успели выиграть свои стартовые матчи, тогда как Марта Костюк и Анастасия Соболева вылетели уже в первом круге. Пятой на корт вышла Юлия Стародубцева.

Четвертая ракетка Украины получила неприятную соперницу в лице немки Тамары Корпач (WTA№148). Расклад сил выглядел примерно равным, однако соперница Юлии прекрасно провела первый сет и оформила два брейка.

Корпач собиралась добить украинку во втором сете, однако Стародубцевой удался эффектный камбэк. Уроженка Каховки выиграла все геймы на подачах Корпач и разгромила ее со счетом 6:1.

Борьба перекинулась на решающий сет, где соперницы шли ноздря в ноздрю. Однако в десятом гейме при счете 5:4 в свою пользу Стародубцева осуществила брейк и одержала волевую победу.

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Таким образом украинка лишь второй раз в карьере выходит во второй круг турнира Grand Slam. Следующей ее оппоненткой станет "нейтральная" россиянка Анастасия Потапова.

Что же касается первого раунда Ролан Гаррос, то из украинок еще не стартовала только Ангелина Калинина. Во вторник, 27 мая, теннисистка сыграет против экс-россиянки Элины Аванесян, которая сейчас представляет Армению.