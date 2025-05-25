Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина 0:2 (1:6, 1:6)

Это была первая очная встреча между соперницами. Поединок длился чуть больше, чем один час и закончился разгромом, пишет 24 Канал.

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Уроженка Одессы с самого начала захватила инициативу и продемонстрировала, почему является фавориткой матча. Она выиграла стартовые четыре гейма и уверенно закрыла сет со счетом 6:1.

Во второй партии зрители стали свидетелями подобного сценария. Представительница Турции пыталась переломить ход встречи и навязывала борьбу в каждом гейме. Однако это был день Элины, которая вновь отдала лишь один гейм (также пятый) и уверенно пробилась в следующий раунд "мэйджора".

Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина сделала два эйса и столько же двойных ошибок, реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов и выиграла 6 из 7 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 69:50.

Отметим, что в 1/32 финала первая ракетка Украины сыграет против победительницы пары Лаура Зигемунд – Анна Бондарь.

Напомним, что накануне Элина Свитолина опубликовала забавное видео с Гаэлем Монфисом. На нем наша теннисистка учила своего мужа произносить сложные украинские слова.