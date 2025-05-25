Зейнеп Сонмез – Еліна Світоліна 0:2 (1:6, 1:6)

Це була перша очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав трішки більше, ніж одну годину та закінчився розгромом, пише 24 Канал.

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Уродженка Одеси з самого початку захопила ініціативу та продемонструвала, чому є фавориткою матчу. Вона виграла стартові чотири гейми та впевнено закрила сет з рахунком 6:1.

У другій партії глядачі стали свідками подібного сценарію. Представниця Туреччини намагалася переломити хід зустрічі та нав'язувала боротьбу в кожному геймі. Проте це був день Еліни, яка знову віддала лише один гейм (також п'ятий) та впевнено пробилася до наступного раунду "мейджора".

Статистика. Протягом поєдинку Еліна Світоліна зробила два ейса та стільки ж подвійних помилок, реалізувала 6 із 13 брейк-пойнтів і виграла 6 із 7 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 69:50.

Зазначимо, що в 1/32 фіналу перша ракетка України зіграє проти переможниці пари Лаура Зігемунд – Анна Бондар.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна опублікувала кумедне відео з Гаелем Монфісом. На ньому наша тенісистка вчила свого чоловіка вимовляти складні українські слова.