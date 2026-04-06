Теннисистка из Херсонщины заработала рекордные для себя призовые благодаря сенсационному выходу в финал
В американском Чарльстоне подошел к завершению престижный теннисный турнир среди женщин. На грунтовое соревнование категории WTA500 съехались 48 спортсменок.
Среди них были и трое украинок, сообщает Express. В конце концов Александре Олейниковой и Даяне Ястремской не удалось надолго задержаться в Чарльстоне.
Сколько заработала Стародубцева?
Первая вылетела уже на старте соревнования, тогда как одесситка прошла лишь одну соперницу. А вот третья украинка Юлия Стародубцева неожиданно стала главной сенсацией турнира.
Украинка выбила пятерых оппоненток и дошла вплоть до финала. Юлии удалось одолеть таких крепких соперниц как Чжан Шуай, Маккензи Кесслер и Мэдисон Киз.
В конце концов в финале Стародубцева уступила Джессике Пегуле, которая идет пятой в рейтинге WTA (2:6, 2:6). Как следствие, Юлия заработала рекордные призовые для себя.
Ее доработок в Чарльстоне составил аж 218 тысяч долларов. В свою очередь Олейникова стала богаче на 13,8 тысяч, а Ястремская – на 17,2 тысячи.
Что известно о Юлии Стародубцевой?
- Теннисистка родилась в 2000 году в Каховке (Херсонская область). Юлия выигрывала юношеские турнир в Украине, а в 17 лет переехала на учебу в США.
- Финал в Чарльстоне стал первым в карьере Стародубцевой. До этого ее рекордными призовыми были 185 тысяч за выход в четвертьфинал шанхайского Мастерса в 2024-м.
- Кроме того, благодаря успеху в Чарльстоне Юлия поднялась аж на 36 позиций в рейтинге WTA. Сейчас она занимает 53-е место в мировом рейтинге. Это лучший показатель в ее карьере, сообщает сайт WTA.