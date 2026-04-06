Теннисистка из Херсонщины заработала рекордные для себя призовые благодаря сенсационному выходу в финал

В американском Чарльстоне подошел к завершению престижный теннисный турнир среди женщин. На грунтовое соревнование категории WTA500 съехались 48 спортсменок.

Среди них были и трое украинок, сообщает Express. В конце концов Александре Олейниковой и Даяне Ястремской не удалось надолго задержаться в Чарльстоне.

По теме Свитолина удивила выбором другого вида спорта: где и с кем побывала первая ракетка Украины

Сколько заработала Стародубцева?

Первая вылетела уже на старте соревнования, тогда как одесситка прошла лишь одну соперницу. А вот третья украинка Юлия Стародубцева неожиданно стала главной сенсацией турнира.

Украинка выбила пятерых оппоненток и дошла вплоть до финала. Юлии удалось одолеть таких крепких соперниц как Чжан Шуай, Маккензи Кесслер и Мэдисон Киз.

В конце концов в финале Стародубцева уступила Джессике Пегуле, которая идет пятой в рейтинге WTA (2:6, 2:6). Как следствие, Юлия заработала рекордные призовые для себя.

Ее доработок в Чарльстоне составил аж 218 тысяч долларов. В свою очередь Олейникова стала богаче на 13,8 тысяч, а Ястремская – на 17,2 тысячи.

Что известно о Юлии Стародубцевой?