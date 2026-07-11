"Вы мне не нужны": биатлонистка Юлия Журавок объяснила решение переехать в Россию

Бывшая украинская биатлонистка Юлия Журавок на фоне резонанса, возникшего в связи с ее работой в спортивном клубе российского военнослужащего, опубликовала пост с объяснением, почему она решила переехать в страну-агрессора.

В обширном посте Журавок пожаловалась на жизнь и ее трудности и рассказала, как ей помогли в России, когда в Украине все бросили ее на произвол судьбы. Слезливую историю без морали умудрились лайкнуть несколько действующих украинских биатлонистов, пишет 24 Канал.

Что Юлия Журавок написала о своем переезде в Россию?

Большая часть поста бывшей биатлонистки – это жалобы на то, насколько тяжелой оказалась жизнь после завершения карьеры в профессиональном биатлоне, когда вдруг бедной-несчастной Юлии не предложила работу ни одна украинская спортивная школа.

Журавок рассказала, как ей "заново приходилось учиться жить и хвататься за любую возможность выстоять". Оказывается, спортсменка "работала посудомойкой и жила в хостеле с клопами, просто пытаясь не сломаться".

Виновными, конечно же, оказались те из ее окружения, кто "смотрел свысока и радовался, что у них все хорошо, пока у нее все рушилось". А помогли только родственники – очевидно, те, что из России.

Теперь Журавок "хочет просто жить и растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях" – так же, как миллионы украинцев, но они не могут этого делать, потому что страна, на которую теперь работает биатлонистка, запускает тысячами ракеты и дроны.

Я сделала свой выбор и не жалею о нем. Сознательно. Сегодня я там, где меня ценят, где нужен мой опыт, знания и я сама как человек,

– цинично добавила предательница Украины.

Тем, кто "пишет о ней грязь", Журавок заявила, что их мнение ее не интересует, и "они ей не нужны".

В заключение она добавила, что якобы на самом деле родилась не в Сумской области, как указано в ее официальной биографии, а в Анжеро-Судженске Кемеровской области.

Кто из украинских биатлонистов лайкнул пост предательницы?

Несмотря на то, как общество отреагировало на предательство Журавок и ее сотрудничество с представителем армии-убийцы, несколько известных украинских биатлонистов решили, что уместно отреагировать на пост бывшей партнерши по команде лайками и даже комментариями с поддержкой.

Свои лайки поставили Валентина Семеренко, Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова, Надежда Белкина, Александр Биланенко, Ольга Абрамова, Мария Панфилова и Виталий Кильчицкий. Последний даже написал, что "не осуждает, если Юлю действительно не хотели брать в украинскую команду".