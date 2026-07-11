У розлогому дописі Журавок поскаржилася на життя і його труднощі і розповіла, як їй допомогли в Росії, коли в Україні всі її кинули напризволяще. Сльозливу історію без моралі примудрилися вподобати кілька чинних українських біатлоністів, пише 24 Канал.

Що Юлія Журавок написала про свій переїзд до Росії?

Більша частина допису колишньої біатлоністки – це скарги на те, яким важким видалося життя після завершення кар'єри у професійному біатлоні, коли раптом бідній-нещасній Юлії не запропонувала роботу жодна українська спортивна школа.

Журавок розповіла, як їй "заново доводилося навчатися жити і хапатися за будь-яку можливість вистояти". Виявляється, спортсменка "працювала посудомийкою і жила у хостелі з клопами, просто намагаючись не зламатися".

Винними, звичайно ж, виявилися ті з її оточення, хто "дивився звисока і тішився, що в них все добре, поки у неї все руйнувалося". А допомогли тільки родичі – очевидно, ті, що з Росії.

Тепер Журавок "хоче просто жити і вирощувати свою дитину у любові, спокої та гідних умовах" – так само, як мільйони українців, але вони не можуть це робити, бо країна, на яку тепер працює біатлоністка, запускає тисячами ракети і дрони.

Я зробила свій вибір і не шкодую про нього. Свідомо. Сьогодні я там, де мене цінують, де потрібен мій досвід, знання і я сама як людина,

– цинічно додала зрадниця України.

Тим, хто "пише про неї бруд", Журавок заявила, що їхня думка її не цікавить, і "вони їй не потрібні".

Наостанок вона додала, що нібито насправді народилася не на Сумщині, як зазначено в її офіційній біографії, а в Анжеро-Судженську Кемеровської області.

Хто з українських біатлоністів лайкнули допис зрадниці?

Попри те, як суспільство відреагувало на зраду Журавок і її співробітництво з представником армії-вбивці, декілька відомих українських біатлоністів вирішили, що доречно відреагувати на пост колишньої партнерки по команді лайками і навіть коментарями з підтримкою.

Свої вподобайки поставили Валентина Семеренко, Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна, Олександр Біланенко, Ольга Абрамова, Марія Панфілова і Віталій Кільчицький. Останній навіть написав, що "не засуджує, якщо Юлю справді не хотіли брати в українську команду".