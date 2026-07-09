31-річна біатлоністка рано закінчила кар'єру нібито через травму, пішла заробляти у фітнес-тренерство і раптово опинилася в Росії. Журавок не посто переїхала в країну, яка веде війну проти її батьківщини, але й почала працювати у клубі, пов'язаному з армією-вбивцею, пише 24 Канал.

Звідки відомо про зраду Юлії Журавок?

Ті, хто стежать за українським біатлоном, звернули увагу на інстаграм-сторінку колишньої учасниці Кубка світу, де з'явилися дописи російською мовою. Також побачили, що на світлинах Журавок автомобілі на російських номерах і відповідні рекламні вивіски.

В описі її профілю з'явилися посилання на російські спортивні клуби "Катай Технічно" і Biathlon Family Club. Виявилося, що у травні цього року вона була представлена там як нова тренерка.

Як Журавок пов'язана з російською армією?

Засновником і власником спортклубу "Катай Технічно" є військовослужбовець Євген Лисак. Він у власній біографії гордо перелічує свої перемоги у різноманітних військових спортивних змаганнях, наголошує на офіцерській освіті і пише, що шість разів брав участь у путінському параді на Красній площі у Москві.

Клуб розташований в Одінцовському міському окрузі Московської області, окрім Журавок, там працюють ще кілька тренерок з біатлону, усі росіянки.

Які досягнення має Юлія Журавок?

Уродженка Хотіні на Сумщині є двічі чемпіонкою світу на рівні юніорів, а також чемпіонкою Європи у змішаній естафеті та чемпіонкою світу у літньому біатлоні на дорослому рівні.

Неодноразово брала участь в етапах Кубка світу, кілька разів фінішувала у топ-20, а найкращий результат в кар'єрі продемонструвала в індивідуальній гонці, де стала 14-ою у підсумковому протоколі.