Неожиданное предательство: украинская биатлонистка переехала в Россию и работает в клубе армейца

Юлия Журавок многим поклонникам биатлона известна как талантливая спортсменка, которую некоторое время считали будущей звездой сборной Украины. Она так и не достигла высот на взрослом уровне, а одним решением еще и разорвала связи с родной страной.

31-летняя биатлонистка рано завершила карьеру якобы из-за травмы, ушла работать фитнес-тренером и внезапно оказалась в России. Журавок не просто переехала в страну, ведущую войну против ее родины, но и начала работать в клубе, связанном с армией-убийцей, пишет 24 Канал.

Откуда стало известно о предательстве Юлии Журавок?

Те, кто следит за украинским биатлоном, обратили внимание на страницу в инстаграме бывшей участницы Кубка мира, где появились посты на русском языке. Также обратили внимание на то, что на фотографиях Журавок видны автомобили с российскими номерами и соответствующие рекламные вывески.

В описании ее профиля появились ссылки на российские спортивные клубы "Катай Технично" и Biathlon Family Club. Оказалось, что в мае этого года она была представлена там в качестве нового тренера.

Как Журавок связана с российской армией?

Основателем и владельцем спортклуба "Катай Технично" является военнослужащий Евгений Лысак. В своей биографии он с гордостью перечисляет свои победы в различных военных спортивных соревнованиях, подчеркивает офицерское образование и пишет, что шесть раз участвовал в путинском параде на Красной площади в Москве.

Клуб расположен в Одинцовском городском округе Московской области; кроме Журавок, там работают еще несколько тренеров по биатлону, все – россиянки.

Какие достижения у Юлии Журавок?

Уроженка Хотино в Сумской области – двукратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в смешанной эстафете и чемпионка мира по летнему биатлону среди взрослых.

Неоднократно участвовала в этапах Кубка мира, несколько раз финишировала в топ-20, а лучший результат в карьере показала в индивидуальной гонке, где заняла 14-е место в итоговом протоколе.