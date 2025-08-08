Чемпионка Европы по биатлону Юлия Журавок три года назад завершила спортивную карьеру. Успешная биатлонистка откровенно рассказала об изменениях в своей жизни.

Многим спортсменам сложно дается переход от тренировок к привычной жизни. Своим опытом поделилась бывшая украинская биатлонистка Юлия Журавок, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

Чем занимается Журавок после завершения карьеры?

После завершения карьеры Журавок потеряла мотивацию, а также деньги на существование. Спасением для спортсменки стали занятия йогой.

Юлия опубликовала откровенный текст, как нашла свое место в новой жизни.

Год борьбы не с телом – с собой. Сколько раз были откаты, сколько раз ломалась – не тело, а привычки, установки, страхи. У меня было два пути: либо остаться в голове – в бесконечном самопоедании, мыслях, которые не давали жить. Или спасать себя,

– говорится в заметке Журавок.

Журавок занимается его: смотрите видео

Биатлонный сезон-2021/22 стал последним в карьере Юлии Журавок. Бывшая биатлонистка, проживающая на Киевщине, сконцентрировалась на личной жизни. Сейчас Юлия стала тренером по йоге и проводит персональные занятия.

Напомним, что в 2018 году Юлия Журавок стала чемпионкой Европы в смешанной эстафете. Биатлонистка также завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в 2012 году.

