Легендарный тренер вернется в Ливерпуль, однако уже не в качестве наставника

Бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп в мае вернется в Англию. Его пригласили на торжественный ужин.

Юрген Клопп покинул пост главного тренера Ливерпуля в конце сезона-2023/2024. Официально он объявил об этом решении в январе 2024 года.

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Ливерпуль пригласил Клоппа

Немецкий специалист посетит матч "мерсисайдцев" против Кристал Пэлас в последнем туре АПЛ в мае. Кроме этого Клоппу предложили подняться на автобус во время чемпионского парада по городу, однако он пока не предоставил ответа, пишет 24 канал со ссылкой на New York Times.

Я точно буду в Ливерпуле в мае, но пока не знаю о моем пребывании в автобусе. Это отличная идея, но надо приехать сначала в Англию – тогда все решится. Я буду на последней игре команды,

– сообщил Юрген Клопп.

Также он был приглашен в качестве спикера на торжественном ужине.

Отметим, что сейчас Ливерпуль является лидером в турнирной таблице чемпионата Англии.