В среду, 9 апреля, состоятся матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В его рамках встретятся ПСЖ и Астон Вилла.

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Что произошло накануне матча

Перед игрой болельщики команд устроили драку. Стычка произошла возле одного из баров Парижа, где находились поклонники англичан, пишет 24 канал со ссылкой на RMC Sport.

Во время драки фанаты применяли физическую силу, бросали стулья, стаканы и другие предметы

Национальный отдел по борьбе с хулиганством Франции предупредил о возможности таких инцидентов, присвоив уровню опасности три балла из пяти.

В день матча полиция усилила меры безопасности на железнодорожных вокзалах, куда прибывают английские фанаты, а также правоохранительные органы непосредственно задействованы в передвижении болельщиков Виллы.

Драка фанатов: смотрите видео

Отметим, что матч начнется в 22:00 по киевскому времени.