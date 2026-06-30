Клопп ответил, возглавит ли он сборную Германии после провала на ЧМ-2026

Легендарный тренер Юрген Клопп не стал молчать после вылета сборной Германии с ЧМ-2026. Его слова касаются будущего национальной команды.

Юргену Клоппу пришлось отреагировать на слухи о смене главного тренера немецкой сборной, которые появились после вылета с чемпионата мира. Слова специалиста передает 24 Канал.

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Возглавит ли Клопп сборную Германии?

Бывший главный тренер Майнца, дортмундской Боруссии и Ливерпуля заявил, что пока говорить о подобном развитии событий рано.

Известный специалист дипломатично высказался о своем будущем.

Я еще не думал об этом. Я понимаю, что сейчас упоминают мое имя. Но сейчас не время об этом говорить,

– сказал Клопп.

Добавим, что 59-летний Клопп не тренирует никого с момента окончания сезона 2023/24, когда после более чем восьми лет работы покинул Ливерпуль. С начала 2025 года специалист возглавляет футбольное направление компании Red Bull.

Германия на ЧМ-2026: что известно?

В 1/16 финала турнира четырехкратные чемпионы мира отыграли 120 минут против Парагвая со счетом 1:1. Все решалось в серии пенальти, где за два удара до конца счет был 1:3 в пользу Парагвая, однако неудачные удары Санабрии и Бальбуэны вернули Германию в игру. Уже шестой удар за Германию промахнул Та. Этим воспользовался Канале, вбив последний гвоздь в "гроб" немцев – 3:4.

До этого европейская команда с шестью очками выиграла группу. Там немцы победили Кюрасао (7:1), Кот-д’Ивуар (2:1) и уступили Эквадору (1:2).

ЧМ-2026 стал третьим подряд, который завершился для Маншафт до стадии 1/8. После завоевания трофея в 2014 году эта титулованная сборная дважды выбывала на групповом этапе (2018, 2022), а теперь не сумела преодолеть 1/16 финала.