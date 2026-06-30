Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года без особых успехов. Сейчас он надеется доработать свой контракт, рассчитанный до Евро-2028, пишет "24 Канал".

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Как Нагельсманн прокомментировал поражение немцев от Парагвая?

Тренер после матча решил обвинить во всем арбитра: мол, тот допустил ошибку, когда в дополнительное время после просмотра видеоповтора отменил гол Та в ворота парагвайцев из-за якобы нападения на вратаря со стороны другого футболиста "Бундестима". По мнению Нагельсманна, это просто смешное решение.

Однако тренер четырехкратных чемпионов мира признал, что команда не сделала всего возможного на поле, хотя и якобы производила хорошее впечатление во время подготовки.

Нагельсманн заверил, что сам не собирается уходить со своего поста, но ждет решения руководства немецкого футбола. Он готов и дальше работать и провести с командой цикл до Евро-2028.

Кто может стать преемником Нагельсманна?

Немецкая пресса почти единодушно хочет видеть во главе национальной команды Юргена Клоппа. Сам бывший тренер "Ливерпуля" сразу же решил заявить, что знает об интересе к его кандидатуре со стороны футбольного сообщества, но пока не готов говорить о работе в сборной.

Какое проклятие преследует сборную Германии?

Перед матчем с Парагваем болельщики "Бундестима" радовались, что впервые после победы на Мундиале-2014 их любимая команда сумела выйти в плей-офф.

Вот только чемпионское проклятие на самом деле продолжается, просто оно приобрело иной смысл. Немецкая машина по-прежнему не может пройти именно в 1/8 финала. Просто раньше она выбывала на групповом этапе, а теперь, когда появился дополнительный раунд плей-офф, проиграла именно в нем.