Сборная Канады стала первой командой, прошедшей в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Как разворачивается борьба в матчах на выбывание, сообщает 24 Канал.
Смотрите также ЧМ-2026 — кто вышел из группы, все результаты и турнирная сетка плей-офф
Результаты матчей 1/16 финала ЧМ-2026
В первом матче плей-офф Мундиаля Канада одержала тяжелую минимальную победу над ЮАР. Судьбу встречи решил гол на последних минутах матча.
ЮАР – Канада 0:1Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Гол: Эустакио, 90+2
Хозяева чемпионата мира-2026 чаще атаковали ворота соперника, однако в течение основных 90 минут так и не смогли забить. Развязка в матче наступила уже в добавленное время – Эустакио подхватил мяч на линии штрафной площадки и точно пробил низом в дальний угол. "Кленовые" впервые в своей истории пробились в шестнадцатку лучших команд мира.
Гол Канады в ворота ЮАР: смотрите видео от Megogo
На стадии 1/8 финала Канада встретится с победителем пары Нидерланды – Марокко.
Кто сыграет в остальных матчах 1/16?
29 июня 20:00 Бразилия – Япония
29 июня 23:30 Германия – Парагвай
30 июня 04:00 Нидерланды – Марокко
30 июня 20:00 Кот-д'Ивуар – Норвегия
1 июля 00:00 Франция – Швеция
1 июля 04:00 Мексика – Эквадор
1 июля 19:00 Англия – ДР Конго
1 июля 23:00 Бельгия – Сенегал
2 июля 03:00 США – Босния и Герцеговина
2 июля 22 :00 Испания – Австрия
3 июля 02 :00 Португалия – Хорватия
3 июля 06 :00 Швейцария – Алжир
3 июля 21 :00 Австралия – Египет
4 июля 01 :00 Аргентина – Кабо-Верде
4 июля 04 :30 Колумбия – Гана