Клопп установил диктатуру в сборной Германии: какие запреты ввел тренер

Юрген Клопп сразу после назначения главным тренером сборной Германии ввел ряд новых правил для футболистов. Часть привычных для игроков команды привилегий тренер решил отменить.

Немцы уже готовятся к ближайшим матчам Лиги наций и при этом привыкают к новым требованиям тренерского штаба. Клопп стремится сделать команду более сплоченной и дисциплинированной за пределами футбольного поля, пишет Bulinews.

Совместный ужин и никаких телефонов

При предыдущем тренере Юлиане Нагельсманне футболисты могли приходить на ужин в отель в довольно свободном режиме – начиная с 19:00 или 20:00. Клопп изменил эту практику: теперь игроки должны приходить к столу строго в установленное время.

Таким образом тренер хочет, чтобы команда регулярно собиралась вместе и проводила время за одним столом. Отдельное правило касается телефонов. Во время предматчевых тренировок в тренажерном зале и сеансов массажа пользоваться гаджетами футболистам запрещено.

При этом общение между партнерами Клопп, напротив, поощряет. Футболисты могут разговаривать между собой даже во время массажа, если находятся рядом.

Стрижки – до приезда, родственники – только в исключительных случаях

Еще одно необычное нововведение касается внешнего вида. Клопп запретил футболистам стричься в отеле или на базе сборной. По замыслу тренера, на футбольные сборы нужно приезжать уже подготовленными – так же, как сотрудник отправляется в командировку.

Ограничения коснулись и визитов родственников. Если при Нагельсманне семьи футболистов могли приезжать на базу по возможности, то теперь такие встречи будут разрешаться только в исключительных случаях.

Клопп объясняет такой подход стремлением сконцентрировать игроков на общей цели и укрепить командное единство.

Свой первый серьезный тест с новыми правилами сборная Германии пройдет уже 24 сентября. Команда сыграет против Нидерландов в Лиге наций, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.