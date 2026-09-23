Німці вже готуються до найближчих матчів Ліги націй, а разом із цим звикають до нових вимог тренерського штабу. Клопп прагне зробити команду більш згуртованою та дисциплінованою поза футбольним полем, пише Bulinews.

Спільна вечеря і жодних телефонів

За попереднього наставника Юліана Нагельсманна футболісти могли приходити на вечерю в готелі у досить вільному режимі – починаючи з 19:00 або 20:00. Клопп змінив цю практику: тепер гравці мають приходити до столу чітко у визначений час.

Таким чином тренер хоче, щоб команда регулярно збиралася разом і проводила час за одним столом. Окреме правило стосується телефонів. Під час передматчевих занять у тренажерному залі та сеансів масажу користуватися гаджетами футболістам заборонено.

При цьому спілкування між партнерами Клопп, навпаки, заохочує. Футболісти можуть розмовляти між собою навіть під час масажу, якщо перебувають поруч.

Стрижки – до приїзду, родичі – лише у виняткових випадках

Ще одне незвичне нововведення стосується зовнішнього вигляду. Клопп заборонив футболістам стригтися в готелі або на базі збірної. За задумом тренера, на футбольні збори потрібно приїжджати вже підготовленим – так само, як працівник вирушає у відрядження.

Обмеження торкнулися і візитів родичів. Якщо за Нагельсманна сім'ї футболістів могли приїжджати на базу за можливості, то тепер такі зустрічі дозволятимуть лише у виняткових ситуаціях.

Клопп пояснює такий підхід прагненням зосередити гравців на спільній меті та посилити командну єдність.

Свій перший серйозний тест із новими правилами збірна Німеччини пройде вже 24 вересня. Команда зіграє проти Нідерландів у Лізі націй, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.