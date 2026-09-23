Хаві Ернандес та Юрген Клопп повертаються – і одразу очним протистоянням у Лізі націй. Поєдинок збірних Нідерландів та Німеччини відбудеться у четвер, 24 вересня, о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Як змінились команди після чемпіонату світу

Юрген Клопп колись говорив, що вважає Лігу націй ледь не шкідливим турніром і не бачить в ній жодної цінності. Невідомо, чи змінив коуч свою думку після того, як очолив збірну, але на свій дебют він підготував дещо дуже незвичне.

Німець викликав до розташування головної команди аж 44 футболістів, 15 з яких є абсолютними дебютантами Бундестім. Клопп одразу попередив, що склад розділено на два списки, окремо для 1 і 2 туру Ліги націй, окремо для наступних двох матчів. Тож результат, схоже, не грає для наставника великої ролі. Ймовірно, Клопп вважає цей збір можливістю переглянути у змагальному режимі увесь свій ростер і визначитися з основним складом на матчі відбору до Євро-2028.

Хаві теж одразу показав, що нова мітла мете по-новому, і він не збирається чіплятися за спадщину Рональда Кумана. Тому виклик не отримав навіть найкращий бомбардир в історії національної команди Мемфіс Депай.

Історія протистоянь і статистика

Дуель німців та нідерландців вважається одним із класичних дербі в європейському футболі збірних. Команди зустрічалися між собою аж 48 разів.

Перевага поки на користь Бундестім – вони вигравали 18 матчів проти 12 у суперників. Ще 18 зустрічей завершувались нічийними результатами.

Останні дві офіційні гри між командами були саме у Лізі націй, і тоді кращими виявились німці: після нічиєї 2:2 у Нідерландах вони обіграли "ораньє" 1:0 вдома.

Підопічні Хаві наразі перебувають на серії з 16 офіційних матчів, у яких вони не програвали в основний час. Останні, кому вдавалося засмутити нідерландців за регламентовані 90 хвилин, – це саме німецька машина.