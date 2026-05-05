Россиянин, который выбрал Украину: топ-5 фактов о легенде Динамо Юрии Калитвинцеве

5 мая 2026 года выдающемуся футболисту и тренеру Юрию Калитвинцеву исполняется 58 лет. Карьера уроженца российского Волгограда сложилась очень необычно: судьбоносное решение он принял на костылях, говоря с женой о Киевском торте.

24 Канал собрал самые интересные малоизвестные факты о Калитвинцеве, которого считают одним из лучших хавбеков золотой эры Динамо.

Смотрите также Конфликтовал с Шовковским, бил Степаненко: интересные факты об Андрее Ярмоленко

Чем Калитвинцев мог заниматься вместо футбола?

Как отмечает официальный сайт киевского "Динамо", всех достижений Юрия Калитвинцева могло и не произойти, если бы в детстве он не сделал правильный выбор относительно спортивной секции.

Мальчик из российского Волгограда думал заниматься гимнастикой, но в конце концов выбрал игру миллионов – и быстро доказал, что имеет исключительный талант.

Кстати, маленький Юрий удачно совмещал тренировки и учебу: имел в школе только четыре "четверки", а по всем остальным предметам – отлично. Писать хотел левой рукой, но в тогдашних советских классах любого левшу переучивали на правую. Хотя на поле никто не вмешивался – поэтому левая нога Калитвинцева впоследствии стала легендарной.

Как Калитвинцев оказался в советской армии?

Молодой футболист еще не успел нормально заявить о себе в волгоградском Роторе, как пришлось идти в армию. Сыграв всего 10 матчей на взрослом уровне, Юрий уехал в ростовский спортклуб армии, где имел возможность отбыть период срочной службы.

В СКА играл рядом с опытными "дядями" и набирался опыта, поэтому в Волгоград вернулся гораздо более закаленным и зрелым. Там впервые имел дело с украинским футболом – тренировался у выдающегося Виткора Прокопенко.

Почему Калитвинцев оказался в Украине?



Юрий Калитвинцев в Динамо / фото ФК Динамо

В 1994 году Калитвинцев получил тяжелую травму: ему сломали берцовую кость. Несмотря на длительный период восстановления, в это время хавбека решило переманить к себе киевское Динамо.

Юрий приехал в столицу на костылях вместе с женой, которой обещал, что "увидим красивый город и купим Киевский торт". Но в конце концов одна прогулка по украинской столице превратилась в связь на всю оставшуюся жизнь.

В Динамо Калитвинцев стал звездой и доказал, что даже в достаточном серьезном для футболиста возрасте после сложного повреждения можно выполнять строгие требования Валерия Лобановского. С "бело-синими" Юрий стал четырехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и признавался лучшим футболистом в 1995 году. А главное – избавился от российского паспорта и стал гражданином нашего государства и начал выступления за сборную.

Как Калитвинцев стал первым тренером в Украине, который выиграл Евро?



Украина – победитель Евро-2009 / фото football.ua

В 2009 году Донецк принимал юношеский чемпионат Европы, к которому сборную Украины U-19 готовил именно Юрий Калитвинцев.

Как напоминает football.ua, в финале на РСК "Олимпийский" удары Гармаша и Коркишко позволили "сине-желтым" обыграть сверстников из Англии и стать лучшими на континенте. Калитвинцев вписал свое имя в историю как первый коуч, который со сборной Украины любого уровня добыл трофей. Позже это достижение превзойдет только Александр Петраков выигрышем чемпионата мира U-20.

Чего достигла взрослая сборная Украины под руководством Калитвинцева?

Мало кто вообще помнит, что после отставки Мирона Маркевича в 2010 году на фоне скандала с договорным матчем Металлиста и Карпат именно Юрию Калитвинцеву было поручено возглавить главную команду в статусе исполняющего обязанности.

Тогда национальная сборная имела период без официальных матчей, ведь автоматически попадала на Евро-2012 в статусе хозяйки. Поэтому Калитвинцеву поручили готовить команду к чемпионату в контрольных поединках. Получилось не слишком удачно – только 1 победа в 8 матчах, 5 ничьих и два поражения. На Евро сборную уже тренировал Олег Блохин.

Пока последнее место тренерской работы Юрия Калитвинцева – это житомирское Полесье. Он работал с "волками" в период с 2021 до 2024 года, вернул клуб в элиту украинского футбола, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов в УПЛ.