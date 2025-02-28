Тренер Ворсклы недоволен результатом матча против Динамо: что специалист сказал игрокам

В пятницу, 28 февраля, в рамках 19-го тура УПЛ-2024/2025 состоялся матч между лидером чемпионата Динамо и Ворсклой. Игра в Киеве завершилась ничьей со счетом 1:1.

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов из-за дисквалификации не мог руководить командой с тренерского мостика в матче против столичного клуба. Его заменял помощник Николай Ищенко.

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Ищенко об игре с Динамо

Николай Ищенко оценил игру Ворсклы в матче против Динамо. Специалист подчеркнул, что игра не была идеальной, в частности, в обороне, вспомнив момент с пропущенным голом, сообщает 24 канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

Ищенко заявил, что "бело-синие" очень легко забили гол в ворота полтавчан. Он также отметил контроль мяча и созданные комбинации игроками Ворсклы и выразил надежду, что в будущем они смогут забивать больше голов.

Специалист рассказал об эмоциях Юрия Максимова после игры с Динамо. Ищенко сказал, что главный тренер был недоволен результатом, который был добыт в Киеве.

Юрий Максимов уже зашел в раздевалку и сказал, что недоволен, что не выиграли у Динамо,

– сказал Ищенко.

Напомним, что Ворскла в текущем сезоне занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, находясь вблизи зоны вылета. Полтавчане имеют в своем активе 17 очков после 19 сыгранных туров.