Полтавская Ворскла неудачно начала вторую часть УПЛ сезона 2024-2025. Полтавчане минимально уступили на выезде Оболони в матче 18 тура.

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Без тренера на две игры

Дополнительной проблемой для "зелено-белых" стала дисквалификация главного тренера Юрия Максимова. Коуч выбежал на поле во время игры и начал спорить с арбитром.

Из-за этого Максимов получил красную карточку. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет организации отстранил Юрия на два матча.

Также Ворскла получила штраф в 10 тысяч гривен за повторную задержку начала матча. Таким образом Максимов будет отсутствовать на тренерской скамье в матчах против Динамо и Карпат.

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Игра против киевлян назначена на 28 февраля. Несмотря на номинально домашний статус, игра пройдет в Киеве из-за проблем с системой подогрева в Полтаве. Сейчас Ворскла идет в зоне переходных матчей на 13-м месте. Расстояние от спасительной позиции составляет один балл.