Полтавська Ворскла невдало розпочала другу частину УПЛ сезону 2024-2025. Полтавці мінімально поступились на виїзді Оболоні у матчі 18 туру.

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Без тренера на дві гри

Додатковою проблемою для "зелено-білих" стала дискваліфікація головного тренера Юрія Максимова. Коуч вибіг на поле під час гри та почав сперечатися із арбітром.

Через це Максимов отримав червону картку. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ, контрольно-дисциплінарний комітет організації відсторонив Юрія на два матчі.

Також Ворскла отримала штраф у 10 тисяч гривень за повторну затримку початку матчу. Таким чином Максимов буде відсутній на тренерській лаві у матчах проти Динамо та Карпат.

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Гра проти киян призначена на 28 лютого. Попри номінально домашній статус, гра пройде у Києві через проблеми з системою підігріву у Полтаві. Наразі Ворскла йде в зоні перехідних матчів на 13-му місці. Відстань від рятівної позиції становить один бал.