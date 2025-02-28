Взимку львівський Рух пережив серйозні зміни. Клуб оголосив про "об'єднання зусиль" із Карпатами та вирішив приділити основну увагу своїй дитячій академії.

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Відхід легенди Руху

Крім цього, "жовто-чорні" продали чотирьох своїх провідних футболістів у Карпати. Тепер же Рух попрощався із одним зі своїх топ-менеджерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

Генеральний директор львів'ян Ігор Дедишин залишає свою посаду. Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що Дедишин незадоволений станом справ у клубі та вважає, що той зупинився у розвитку.

Дедишин працював у клубі з 2018 року. На старті своєї кар'єри в Русі він займався дитячою школою "жовто-чорних", але вже у 2019-му став генеральним директором клубу.

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З того часу Рух є незмінним учасником елітного дивізіону чемпіонату України. Також львів'яни мали успіхи на юнацькому рівні, адже у 2023-му вийшли в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

До приходу в Рух Ігор працював у Карпатах та Вересі. Нагадаємо, що наразі Рух посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від єврокубкової зони на вісім очок.