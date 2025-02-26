У суботу, 22 лютого, в рамках 18-го туру УПЛ відбувся матч Рух – ЛНЗ (0:1). Перед початком поєдинку трапився конфлікт між вболівальниками черкаської команди та працівниками стадіону, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал The Rusich Diaries.

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Чому працівники стадіону не пропустили фанатів з плакатами

Фанати ЛНЗ принесли на матч плакати на підтримку полонених українських воїнів "Азова" з написами "Free Azov". Таким чином вони вкотре хотіли нагадати про наших героїв, яких незаконно утримує ворожа Росія. Проте стюарди не пропустили вболівальників на "Арену-Львів".

Працівники стадіону та поліція ніби висловлювали своє занепокоєння стосовно даної ситуації, і їм було незручно, що військові на реабілітації після поранень не можуть пройти на матч з плакатами, але жодних дій не було,

– йдеться у публікації.

Зазначимо, що подібна ситуація трапилася у жовтні 2024 року. Тоді працівники "Арени-Львів" не допустили фанів ЛНЗ на матч зі Шахтарем.

Згодом організатори матчу пояснили інцидент нормами правил поведінки на стадіонах, які регламентує УЄФА. У правилах прописано, що на стадіон заборонено проносити легкозаймисті предмети, зокрема картон.

Для виготовлення банерів та плакатів потрібно використовувати незаймисті матеріали. Жодного зауваження до змісту плакатів на підтримку азовців не було. Надалі вболівальникам рекомендують погоджувати свої акції зі службами безпеки клубів, щоб не було подібних інцидентів.