В субботу, 22 февраля, в рамках 18-го тура УПЛ состоялся матч Рух – ЛНЗ (0:1). Перед началом поединка разразился конфликт между болельщиками черкасской команды и работниками стадиона, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал The Rusich Diaries.

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Почему работники стадиона не пропустили фанатов с плакатами

Фанаты ЛНЗ принесли на матч плакаты в поддержку пленных украинских воинов "Азова" с надписями "Free Azov". Таким образом они в очередной раз хотели напомнить о наших героях, которых незаконно удерживает враждебная Россия. Однако стюарды не пропустили болельщиков на "Арену-Львов".

Работники стадиона и полиция будто выражали свою обеспокоенность по поводу данной ситуации, и им было неудобно, что военные на реабилитации после ранений не могут пройти на матч с плакатами, но никаких действий не было,

– говорится в публикации.

Отметим, что подобная ситуация произошла в октябре 2024 года. Тогда работники "Арены-Львов" не допустили фанатов ЛНЗ на матч с Шахтером.

Впоследствии организаторы матча объяснили инцидент нормами правил поведения на стадионах, регламентирующие УЕФА. В правилах прописано, что на стадион запрещено проносить легковоспламеняющиеся предметы, в том числе картон.

Для изготовления баннеров и плакатов нужно использовать невоспламеняющиеся материалы. Никакого замечания по содержанию плакатов в поддержку азовцев не было. В дальнейшем болельщикам рекомендуют согласовывать свои акции со службами безопасности клубов, чтобы не было подобных инцидентов.