У п'ятницю, 21 лютого, стартував 18-туру чемпіонату України. Упродовж чотирьох ігрових днів відбулося вісім поєдинків національної першості, пише 24 Канал.

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Основні моменти 18-го туру

Головна сенсація туру відбулася на стадіоні "Авангард" у Рівному. Криворізький Кривбас у номінально домашньому поєдинку зазнав нищівної поразки від Вереса з рахунком 0:3. Підопічні Юрія Вернидуба нічого не змогли вдіяти зі швидкими атаками рівненських "вовків".

Команда Олега Шандрука не була активною на трансферному ринку. Верес зберіг основних футболістів, відпустивши лише бразильця Яго, якого безболісно замінив ексгравець збірної України Ігор Харатін. Зіграність Вереса допомогла їм розібрати Кривбас.

До несподіванок туру також варто віднести перемогу київської Оболоні. Головний тренер "пивоварів" Сергій Щищенко не побоявся на гру з Ворсклою виставити 18-річного голкіпера Дениса Марченка. Дебютант УПЛ зберіг ворота "сухими", а точний удар з одинадцятиметрової позначки Сергія Суханова приніс Оболоні четверту перемогу в сезоні.

Лідери чемпіонату свої поєдинки завершили з переможним результатом. Втім, звитяги Олександрії над Зорею (2:1) та Шахтаря над Лівим Берегом (1:0) не можна назвати легкими. А от динамівці досить впевнено перемогли Карпати (2:0). У киян дебютним голом відзначився Микола Михайленко, а Владислав Ванат забив гол-красень, який вразив навіть прискіпливого Артема Мілевського.

Львівський Рух у рідних стінах поступився ЛНЗ (0:1). Роман Григорчук здобув першу перемогу на чолі черкаської команди.

Результати та відеоогляди матчів 18-го туру УПЛ

Колос – Чорноморець 1:2

Голи: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87

Кривбас – Верес 0:3

Голи: В.Шарай, 28, Гайдучик, 41, Харатін, 72

Інгулець – Полісся 0:1

Гол: Батіста, 63

Рух – ЛНЗ 0:1

Гол: Танковський, 3

Оболонь – Ворскла 1:0

Гол: Суханов, 65 (з пен.)

Олександрія – Зоря 2:1

Голи: Філіппов, 45, 47 – Вантух, 43

Динамо – Карпати 2:0

Голи: Михайленко, 54, Ванат, 75

Шахтар – Лівий Берег 1:0

Гол: Швед, 61

Турнірна таблиця після 18-го туру УПЛ

На горі турнірної таблиці наразі без змін. Динамо зберігає відрив у п'ять очок від Олександрії. Шахтар відстає від лідера на 10 залікових пунктів.

На дні турнірної таблиці залишаються Чорноморець (15 очок) та Інгулець (9 очок). І якщо "козаки" можуть потихеньку готуватися до Першої ліги, то "моряки" зберігають непогані шанси зберегти прописку в еліті.

Київська Оболонь покинула небезпечну зону, піднявшись на 12-ту сходинку. А от Ворскла опустилася на 13 місце.

Таблиця УПЛ після 18 туру / скриншот flashscore.ua

У гонці бомбардирів лідерство закріпив динамівець Владислав Ванат. З його найближчих конкурентів лише форвард Олександрії Олександр Філіппов поповний гольовий доробок.

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 9 Георгій Судаков (Шахтар) – 8 Артем Бондаренко (Шахтар) – 8 Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8 Олександр Філіппов (Олександрія) – 8 Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Амбросій Чачуа (Карпати) – 6 Ігор Краснопір (Рух) – 6

Наступний тур стартує у п'ятницю, 28 лютого. Центральним матчем 19-го туру буде зустріч Олександрії та Шахтаря, яка відбудеться у перший день весни.