Динамо – Карпати 2:0

Голи: Михайленко, 54, Ванат, 75

У першому колі львів'яни зазнали домашньої поразки від Динамо з рахунком 1:3. До Києва підопічні Владислава Лупашка приїхали за реваншем, пише 24 Канал.

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Під час зимової перерви "біло-сині" не підписали жодного новачка, відпустивши Георгія Бущана (Аль-Шабаб), Олександра Андрієвського (Полісся) та Володимира Шепелєва (Олександрія). Натомість Карпати поповнила велика група гравців, серед яких особливої уваги заслуговує четвірка з Руху.

У першому таймі динамівці на правах господарів поля більше атакували ворота суперника. Непогані моменти були у Буяльського, Ярмоленка та Ваната. Однак на перерву команди пішли з нулями на табло.

Початок другого тайму був за гостями. Форвард "левів" Краснопір вибіг на побачення з Нещеретом, але пробив повз ворота.

Динамівці не пробачили Карпатам змарнований шанс. На 54-й хвилині зустрічі Михайленко опинився по центру воріт та відкрив рахунок у матчі.

Окрилені успіхом кияни пішли вперед. На 75-й хвилині "біло-сині" подвоїли перевагу. Ванат опинився на ударній позиції після пасу Вівчаренка та красивим обвідним ударом відправив другий м'яч у сітку воріт Кінарейкіна.

До фінального свистка арбітра рахунок не змінився. Динамо обіграло Карпати – 2:0.

Відеоогляд матчу Динамо – Карпати