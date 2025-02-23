Динамо – Карпаты 2:0

Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75

В первом круге львовяне потерпели домашнее поражение от Динамо со счетом 1:3. В Киев подопечные Владислава Лупашко приехали за реваншем, пишет 24 Канал.

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Во время зимнего перерыва "бело-синие" не подписали ни одного новичка, отпустив Георгия Бущана (Аль-Шабаб), Александра Андриевского (Полесье) и Владимира Шепелева (Александрия). Зато Карпаты пополнила большая группа игроков, среди которых особого внимания заслуживает четверка из Руха.

В первом тайме динамовцы на правах хозяев поля больше атаковали ворота соперника. Неплохие моменты были у Буяльского, Ярмоленко и Ваната. Однако на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Начало второго тайма было за гостями. Форвард "львов" Краснопир выбежал на свидание с Нещеретом, но пробил мимо ворот.

Динамовцы не простили Карпатам упущенный шанс. На 54-й минуте встречи Михайленко оказался по центру ворот и открыл счет в матче.

Окрыленные успехом киевляне пошли вперед. На 75-й минуте "бело-синие" удвоили преимущество. Ванат оказался на ударной позиции после паса Вивчаренко и красивым обводящим ударом отправил второй мяч в сетку ворот Кинарейкина.

До финального свистка арбитра счет не изменился. Динамо обыграло Карпаты – 2:0.

Видеообзор матча Динамо – Карпаты