Динамо – Карпаты 2:0
Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75
В первом круге львовяне потерпели домашнее поражение от Динамо со счетом 1:3. В Киев подопечные Владислава Лупашко приехали за реваншем, пишет 24 Канал.
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Динамо укрепило лидерство в УПЛ
Во время зимнего перерыва "бело-синие" не подписали ни одного новичка, отпустив Георгия Бущана (Аль-Шабаб), Александра Андриевского (Полесье) и Владимира Шепелева (Александрия). Зато Карпаты пополнила большая группа игроков, среди которых особого внимания заслуживает четверка из Руха.
В первом тайме динамовцы на правах хозяев поля больше атаковали ворота соперника. Неплохие моменты были у Буяльского, Ярмоленко и Ваната. Однако на перерыв команды ушли с нулями на табло.
Начало второго тайма было за гостями. Форвард "львов" Краснопир выбежал на свидание с Нещеретом, но пробил мимо ворот.
Динамовцы не простили Карпатам упущенный шанс. На 54-й минуте встречи Михайленко оказался по центру ворот и открыл счет в матче.
Окрыленные успехом киевляне пошли вперед. На 75-й минуте "бело-синие" удвоили преимущество. Ванат оказался на ударной позиции после паса Вивчаренко и красивым обводящим ударом отправил второй мяч в сетку ворот Кинарейкина.
До финального свистка арбитра счет не изменился. Динамо обыграло Карпаты – 2:0.
Видеообзор матча Динамо – Карпаты
- Итоговый результат не повлиял на положение команд в турнирной таблице. Динамо продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, набрав 46 очков в 18 матчах.
- Карпаты остались на шестой строчке. У команды Лупашко 24 балла после 18 туров.