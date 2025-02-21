Колос – Черноморец 1:2

Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87

В первом матче чемпионата Украины в 2025 году ковалевский Колос принимал одесский Черноморец. Игра 18-го тура УПЛ-2024/2025 завершилась победой гостей, сообщает 24 канал.

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Важная победа Черноморца

Команды завершили первую половину сезона на разных позициях. Колос остался на безопасной дистанции от зоны вылета, а Черноморец занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы и может покинуть элитный дивизион страны.

Очное противостояние между командами началось довольно активно. Николай Ковталюк из Колоса открыл счет в игре уже на второй минуте встречи. Одесситы быстро установили паритет усилиями Евгения Скибы.

В конце первого тайма Скиба оформил дубль, сыграв на добивании. Однако гол был отменен, арбитр зафиксировал положение вне игры у Евгения.

Впоследствии ковалевцы перехватили инициативу и на протяжении матча действовали значительно острее, чем Черноморец. Но одесситы не только сдержали Колос, но и вырвали победу за несколько минут до конца матча, голом отметился Кирилл Попов.