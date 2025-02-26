Уже в эту пятницу, 28 февраля, стартует 19-й тур чемпионата Украины 2024-2025. В первый игровой день вынесены три встречи, в одной из них Ворскла будет принимать Динамо.

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Полтава не готова

Матч должен пройти в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Впрочем, как сообщает 24 Канал со ссылкой сайт Динамо, стадион "зелено-белых" не сможет принять игру.

В сообщении говорится, что газон стадиона готов к проведению матча, однако его состояние до начала игры может быть несоответствующим регламенту. Причиной называется нестабильное электроснабжение и низкая температура ночью в течение недели.

Ворскла обратилась к Александрии, чтобы провести матч на их стадионе "Ника", но получили отказ. В итоге полтавчане договорились с Динамо., что встреча пройдет в Киеве на домашней арене "бело-синих". Начало матча– в 15:30 по киевскому времени.

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Напомним, что после 18 туров Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая Александрию на пять очков. Ворскла же идет в зоне переходных матчей на 13-й позиции. Расстояние от спасительного места составляет одно очко.