WBC объявил имя лучшего тренера 2024 года: им стал наставник украинского чемпиона

Всемирный боксерский совет (WBC) выбрал лучшего тренера 2024 года. Заслуженное признание получил Юрий Ткаченко, который помог Александру Усику подняться на вершину хевивейта.

Под руководством Юрия Ивановича в мае 2024 года украинский боец стал первым абсолютом супертяжелой весовой категории в XXI веке. В декабре же Александр Усик защитил свои чемпионские пояса, одолев Тайсона Фьюри в реванше.

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Признание большого мастерства

Всемирный боксерский совет оценил такой успех и отметил влияние Юрия Ткаченка на триумфальные выступления звездного подопечного. Организация признала опытного специалиста лучшим тренером 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети WBC.

Юрий Ткаченко, несомненно, сыграл решающую роль в невероятном успехе Александра Усика. Уникальный боксерский стиль Усика, сочетание технического мастерства и атлетизма отражает боксерский опыт Ткаченка,

– говорится в сообщении.



Юрий Ткаченко признан лучшим тренером по боксу в 2024 году / Фото из инстаграма WBC

К слову. В номинации лучший боксер 2024 года по версии WBC победу одержал Александр Усик, поэтому звездный дуэт оформил триумфальный дубль.

Отметим, что Юрий Иванович Ткаченко – заслуженный тренер Украины. Он начал сотрудничество с Александром Усиком в ноябре 2018 года после перехода украинца в хевивейт. Наставник помог спортсмену покорить эту весовую категорию, одержав все победы в семи боях.