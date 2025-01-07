Під керівництвом Юрія Івановича у травні 2024 року український боєць став першим абсолютом надважкої вагової категорії у XXI столітті. У грудні ж Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси, здолавши Тайсона Ф'юрі в реванші.

Читайте також "Знімаю капелюх перед ним": потенційний суперник Усика оцінив реванш українця з Ф'юрі

Визнання великої майстерності

Всесвітня боксерська рада оцінила такий успіх та відзначила вплив Юрія Ткаченка на тріумфальні виступи зіркового підопічного. Організація визнала досвідченого спеціаліста найкращим тренером 2024 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі WBC.

Юрій Ткаченко, безсумнівно, відіграв вирішальну роль у неймовірному успіху Олександра Усика. Унікальний боксерський стиль Усика, поєднання технічної майстерності та атлетизму відображає боксерський досвід Ткаченка,

– йдеться у повідомленні.



Юрія Ткаченка визнано найкращим тренером з боксу у 2024 році / Фото з інстаграму WBC

До слова. У номінації найкращий боксер 2024 року за версією WBC перемогу здобув Олександр Усик, тож зірковий дует оформив тріумфальний дубль.

Зазначимо, що Юрій Іванович Ткаченко – заслужений тренер України. Він почав співпрацю з Олександром Усиком у листопаді 2018 року після переходу українця у хевівейт. Наставник допоміг спортсмену підкорити цю вагову категорію, здобувши всі перемоги в семи боях.