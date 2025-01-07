Після цього його майбутнє залишається невідомим. Об'єднаний чемпіон світу заявив, що продовжить кар'єру, але наразі невідомо в якій ваговій категорії.

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Опетая розхвалив Усика

Одним із потенційних наступних суперників Олександра Усика неодноразово називався володар пояса IBF у крузервейті Джей Опетая. Він висловився про реванш українця та "Циганського короля", віддавши належне переможцю битви, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.

"Мені хотілося побачити іншу версію Тайсона, я хотів, щоб він зробив більше. А Усик просто звір, чортовий маленький кролик. Він просто не зупиняється, тому важко перемогти такого великого боксера. Я знімаю капелюх перед ним.

У нього була важка робота, так побоксувати 12 раундів. Тайсон міг би перемогти, якби у нього була машина часу й він би повернувся у минуле, десь у 2015 рік", – сказав Опетая.

До слова. Раніше Джей Опетая, якого називають "Австралійським Усиком" заявляв, що хотів би провести поєдинок з українцем. Він вважає, що може здолати короля сучасного хевівейту.

Зазначимо, що на професійному рівні 29-річний австралієць провів 26 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 20 нокаутом.