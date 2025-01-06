Після цього поєдинку чимало експертів відзначили велич Олександра Усика та почали називати його одним із найкращих бійців в історії боксу. Проте з цим не погодився Тімоті Бредлі, який заявив, що це велике перебільшення та закликав припинити такі розмови.

Читайте також "Цього хлопця пам’ятатимуть вічно": ексчемпіон світу оцінив боксерський спадок Усика

Захоплення Усиком

На ці слова відреагував американський боксер Лайонелл Томпсон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans. Він вважає, що українець заслуговує на всі компліменти, які лунають на його адресу.

Усик не легенда? Той, хто так говорить – несповна розуму. Бредлі каже: "Усик переміг двох найкращих супертяжів епохи, таке собі досягнення", а я такий: "Що? Ти збожеволів". Усик не просто переміг найкращих, він зробив це двічі, провів 48 раундів. Усик взагалі не супертяж, він крузер. Усик просто домінував проти них,

– сказав Томпсон.

Зазначимо, що після переходу в хевівейт Олександр Усик провів 7 боїв, у яких здобув усі перемоги. Він здолав Чазза Візерспуна, Дерека Чісору, Даніеля Дюбуа, а також по два рази Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

До слова. Українець досі залишається непереможним на професійному рівні – всі перемоги у 23 поєдинках (14 нокаутом).

Нагадаємо, що сам Тімоті Бредлі на професійному рівні провів 36 боїв, у яких здобув 33 перемоги. Він був чемпіоном світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі та володів поясом WBO в напівсередній вазі.