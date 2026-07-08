Главный тренер бакинского клуба Нефтчи Юрий Вернидуб столкнулся с непониманием со стороны своих футболистов. Об обстоятельствах, произошедших в раздевалке команды, сообщил портал sportinfo.az.

Что произошло между 60-летним специалистом и футболистами?

По имеющейся информации, поводом стали матчи Нефтчи на сборах, где они встретились с румынским ЧФР Клуж (1:2) и сербским Партизаном (0:1).

Сообщается, что после этого большая группа футболистов выразила свое недовольство тренировочным процессом и начала жаловаться руководству клуба. Спортсмены подчеркивают, что не понимают подходов украинского тренера к тренировочному процессу. Речь идет о том, что игроки чувствуют себя перегруженными.

На таком эмоциональном фоне азербайджанский клуб сыграет против сербских Радничков (10 июля) и хорватского Осиека (13 июля).

Как складывается карьера Юрия Вернидуба в Нефтчи?

Украинский тренер возглавил команду из элитного дивизиона чемпионата Азербайджана в декабре прошлого года. Сначала все складывалось очень неплохо, поскольку к концу сезона 2025/26 его команда потерпела лишь два поражения в 19 матчах.

Такие выступления помогли Нефтчи занять четвертое место в турнирной таблице азербайджанского национального чемпионата и пройти во второй раунд отбора Лиги конференций.