Вернидуб снова при деле: украинский тренер возглавил титулованный иностранный клуб
- Юрий Вернидуб подписал контракт с азербайджанским клубом Нефтчи на 1,5 года, к которому присоединился вместе с украинским тренерским штабом.
- Нефтчи провалил старт сезона, занимая восьмое место в чемпионате и вылетев из Кубка Азербайджана.
Юрий Вернидуб после завершения сезона-2024/2025 покинул Кривбасс, который возглавлял на протяжении трех сезонов. После полугодовой паузы опытный специалист снова возвращается к тренерской деятельности.
Ходило немало слухов относительно его карьеры. В конце концов Вернидуб подписал контракт с Нефтчи, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу азербайджанского клуба.
Что известно о новом этапе в карьере Вернидуба?
Соглашение между специалистом и "нефтяниками" рассчитано сроком на 1,5 года. Вместе с ним к команде из Баку присоединится и украинский тренерский штаб.
В него вошли Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин. Все они работали перед этим с Юрием Вернидубом и в Кривбассе.
Как выступает Нефтчи в сезоне-2025/2026?
Один из самых титулованных азербайджанских клубов провалил старт новой кампании. Бакинская команда пока занимает лишь восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 16 очков после 14 туров.
Также Нефтчи уже прекратил выступления в Кубке Азербайджана. Накануне "нефтяники" вылетели из турнира от Зиры в 1/8 финала.
В целом команда имеет 5-матчевую безвыигрышную серию. В течение нее она сыграла лишь однажды вничью и потерпела четыре поражения.
Справка. Дебютным матчем на новой должности для Вернидуба станет встреча против Сумгаита. Поединок состоится 15 декабря и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Что известно о карьере Юрия Вернидуба?
Уроженец Житомира имел хорошую игровую карьеру, которую завершил в 2001 году в запорожском Металлурге, где впоследствии стал ассистентом тренера.
После этого перешел в луганскую Зарю, в которой со временем получил первый опыт главного тренера. Возглавлял "мужиков" на протяжении почти восьми лет, подняв команду из статуса аутсайдера УПЛ до бронзового призера.
Также тренировал Шахтер Солигорск, молдавский Шериф и Кривбасс, который покинул в конце весны 2025 года.
Всего в течение тренерской карьеры добыл четыре трофея (данные Transfermarkt), а также выводил Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, где на выезде переигрывал мадридский Реал.