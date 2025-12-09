Вернидуб снова при деле: украинский тренер возглавил титулованный иностранный клуб

Юрий Вернидуб после завершения сезона-2024/2025 покинул Кривбасс, который возглавлял на протяжении трех сезонов. После полугодовой паузы опытный специалист снова возвращается к тренерской деятельности.

Ходило немало слухов относительно его карьеры. В конце концов Вернидуб подписал контракт с Нефтчи, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу азербайджанского клуба.

Что известно о новом этапе в карьере Вернидуба?

Соглашение между специалистом и "нефтяниками" рассчитано сроком на 1,5 года. Вместе с ним к команде из Баку присоединится и украинский тренерский штаб.

В него вошли Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин. Все они работали перед этим с Юрием Вернидубом и в Кривбассе.

Как выступает Нефтчи в сезоне-2025/2026?

Один из самых титулованных азербайджанских клубов провалил старт новой кампании. Бакинская команда пока занимает лишь восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 16 очков после 14 туров.

Также Нефтчи уже прекратил выступления в Кубке Азербайджана. Накануне "нефтяники" вылетели из турнира от Зиры в 1/8 финала.

В целом команда имеет 5-матчевую безвыигрышную серию. В течение нее она сыграла лишь однажды вничью и потерпела четыре поражения.

Справка. Дебютным матчем на новой должности для Вернидуба станет встреча против Сумгаита. Поединок состоится 15 декабря и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Что известно о карьере Юрия Вернидуба?