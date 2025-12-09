Вернидуб знову при справі: український тренер очолив титулований іноземний клуб

Юрій Вернидуб після завершення сезону-2024/2025 залишив Кривбас, який очолював протягом трьох сезонів. Після піврічної паузи досвідчений спеціаліст знову повертається до тренерської діяльності.

Ходило чимало чуток щодо його кар'єри. Врешті-решт Вернидуб підписав контракт із Нефтчі, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу азербайджанського клубу.

Що відомо про новий етап у кар'єрі Вернидуба?

Угода між спеціалістом і "нафтовиками" розрахована терміном на 1,5 року. Разом з ним до команди з Баку долучиться й український тренерський штаб.

До нього ввійшли Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін. Всі вони працювали перед цим з Юрієм Вернидубом й у Кривбасі.

Як виступає Нефтчі в сезоні-2025/2026?

Один з найтитулованіших азербайджанських клубів провалив старт нової кампанії. Бакинська команда наразі посідає лише восьме місце в турнірній таблиці національного чемпіонату, набравши 16 очок після 14 турів.

Також Нефтчі вже припинив виступи в Кубку Азербайджану. Напередодні "нафтовики" вилетіли з турніру від Зіри в 1/8 фіналу.

Загалом команда має 5-матчеву безвиграшну серію. Протягом неї вона зіграла лише одного разу внічию та зазнала чотирьох поразок.

Довідка. Дебютним матчем на новій посаді для Вернидуба стане зустріч проти Сумгаїта. Поєдинок відбудеться 15 грудня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Що відомо про кар'єру Юрія Вернидуба?