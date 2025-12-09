Його серце зупинилося на 76-му році життя. На наступний день після смерті з заслуженим спеціалістом попрощалися на Байковому кладовищі, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Що відомо про ігрову кар'єру Валентина Луценка?

Він народився 28 листопада 1950 року. З дитинства захоплювався футболом, з яким і пов'язав фактично все своє життя.

Був вихованцем київського Динамо й у 1968 – 1969 роках грав за дублюючий склад "біло-синіх", проте в основну команду так і не пробився.

Під час ігрової кар'єри виступав на позиції захисника. Він представляв низку українських клубів Другої ліги – СКА Львів, Луцьк, Шахтар Кадіївка, Локомотив Вінниця та Авангард Рівне.

Який внесок зробив у футбол у ролі тренера?

Після того, як повісив бутси на цвях, розпочав тренерську кар'єру. В першу чергу відомий за роботою в юнацьких збірних України різних вікових груп.

Луценко зробив значний внесок у розвиток молодіжного футболу. Свого часу він доклав руку до становлення багатьох талановитих футболістів, серед яких були Андрій Воронін, Максим Калиниченко, Дмитро Чигринський, Віталій Лисицький і багато інших.

Також він співпрацював із селекційною службою донецького Шахтаря. Зокрема, саме Валентин Трохимович свого часу порекомендував "гірникам" підписати майбутню легенду клубу – хорвата Даріо Срну.

Цікаво. Його син Євген також пішов шляхом батька. Він навіть провів два матчі у складі збірної України, а зараз є асистентом головного тренера в болгарському клубі Фратрія.

Зазначимо, що після трагічної новини чимало футбольних людей тепло висловилися про Валентина Луценка. Зокрема, свої співчуття висловило й київське Динамо.

Валентин Трохимович отримав футбольне виховання в динамівській школі та протягом кар'єри захищав кольори клубів другої радянської ліги. Після завершення ігрової кар'єри працював із дитячими командами, також очолював різні юнацькі збірні України. Динамо висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валентина Трохимовича,

Нагадаємо, що напередодні помер легендарний ексфутболіст Динамо Володимир Мунтян. Його серце зупинилося у віці 79 років після тривалої хвороби.