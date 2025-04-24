Престижный итальянский клуб сделал предложение Шахтеру по Судакову

Итальянский Ювентус заинтересовался Георгием Судаковым. Клуб уже сделал официальное предложение Шахтеру по игроку.

Георгий Судаков уже длительное время привлекает внимание различных европейских грандов. Шахтер пытается заработать на своем лидере как можно большую сумму.

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Ювентус сделал предложение Шахтеру

Переговоры между клубами по трансферу Судакова уже идут. Однако сумма предложения не указана, пишет 24 канал со ссылкой на Бена Джейкобса.

Спортивный директор Ювентуса считает, что украинский футболист идеально вписывается в стиль команды.

Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Отметим, что кроме Ювентуса в подписании защитника заинтересованы Наполи и Брентфорд.