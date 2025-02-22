Сломал "китайскую стену": обидчик Чжилея хочет драться за титул чемпиона мира против Усика

В рамках андеркарда вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля Агит Кабаел и Чжан Чжилей боролись за титул временного чемпиона мира по версии ԜВС в хевивейте. Китайский супертяжеловес оказался крепким и солидным только на словах.

Только первые два раунда были за Чжаном Чжилеем. Уже с третьего раунда на ринге доминировал Агит Кабаел. Правда, именно немецкий боксер первым оказался в нокдауне в пятом раунде. Однако уже в следующем раунде бой досрочно закончился, когда китайский боксер был нокаутирован немцем.

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Оценил победу и рассказал о следующих планах

Агит Кабаел стал обладателем пояса временного чемпиона мира по версии WBC в хевивейте. Вручал титул Александр Усик, который обладает полноценным поясом по этой версии.

После поединка немецкий боксер оценил свою победу над Чжилеем, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

"Прежде всего, мы это сделали. Мой тренер верил в меня, тренировочный лагерь был очень тяжелым. Я счастлив, я выиграл бой. Я говорил, что это была битва китайской силы против курдской силы. Курдская сила победила", – сказал Кабаел.

Агит рассказал о будущих планах на следующий поединок и вспомнил о болельщиках. Кабаел ставит перед собой амбициозные цели.

Я надеюсь на это. Вы знаете, все зависит от болельщиков. Они скажут, когда будет время для боя за титул. Когда они скажут, что я готов, я буду готов,

– добавил немецкий чемпион.

Отметим, что эта победа записала фамилию Кабаела в список потенциальных соперников Александра Усика. За спиной Агита 26 победных боев (18 – нокаутом).